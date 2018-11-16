Турчинов: Говорить с марионетками не будем, Путин "прячет слона"

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Пятница, 16 ноября 2018, 11:17

Украина никогда не согласится на переговоры с пророссийскими боевиками и лидерами сепаратистов захваченной части Донбасса.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, реагируя на требования президента России Владимира Путина.

"Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными ею фейковыми "выборами". Это все равно, что пытаться спрятать слона за граблями, которые только что ударили ему по хоботу", – говорится в его заявлении.

"Исходя из того, что фейковые "выборы" на оккупированной территории проводило военно-политическое руководство РФ с заранее известным результатом, то с тем же успехом они могли бы выбрать руководителями фейковых республик двух дворняг из Подмосковья", – добавил Турчинов.

По его мнению, "для оккупированных территорий это был бы не худший формат, ведь они могли бы громко лаять, но хотя бы не грабили б украинцев, находящихся под российской оккупацией".

"Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили "управлять" квазиреспубликами, – это его навязчивая и безумная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир", – заявил Турчинов.

"Есть только один путь выполнения Минских соглашений, о которых постоянно вспоминает Путин, – прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия", – добавил секретарь СНБО.

Темы: Донбасс Турчинов Путин Росcия оккупация
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