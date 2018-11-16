Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко вимагає зупинити скандальне будівництво на Андріївському узвозі

П'ятниця, 16 листопада 2018, 12:14

Мер столиці Віталій Кличко вимагає зупинити будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

Про він заявив під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника, повідомляє прес-служба політика.  

"Андріївській узвіз – це візитівка міста. Якщо забудовник хоче там будувати, він має розуміти, що не вдасться спорудити все, що йому заманеться. Тому я вимагаю зупинити будівництво", - сказав Кличко.

"Без  висновків фахівців, що цей проект відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного Подолу, без компромісу з громадськістю – будівництва там не буде", - додав мер столиці. 

Він звернувся до представника забудовника зробити макет будівлі за скорегованим проектом і підготувати до Містобудівної ради всі документи, які б засвідчували законність будівництва.

Якщо цього не буде, то за словами Кличка, Київрада підніме питання про розірвання договору оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, будівництво багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі, поруч зі скандальним Театром на Подолі та просто навпроти музею Булгакова, почали восени 2016 року.

Забудовником є відома компанія "KADORR Group" одеського мільйонера сирійського походження Аднана Ківана.

На ділянці площею 1,985 га хочуть звести будівлю загальною площею 13,6 тисячі кв. м і заввишки 4-7 поверхів з мансардою. У ній розміститься готель на 182 номери, заклади громадського харчування, фітнес-центр і паркінг на 25 машиномісць.

Мешканці столиці та активісти неодноразово протестували проти забудови.

За словами активістів, зведення готелю на Андріївському узвозі призводить до зсувів ґрунту, руйнації вулиці, пошкодження музеїв та прилеглих житлових будинків.

Попри це забудовник легалізував паркан на скандальній забудові.

Андріївський узвіз є пам'яткою містобудування місцевого та національного значення (разом із Замковою горою). Уся вулиця як об'єкт всесвітньої спадщини перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Теми: Київбудівництвоскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: