Кличко вимагає зупинити скандальне будівництво на Андріївському узвозі

Мер столиці Віталій Кличко вимагає зупинити будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

Про він заявив під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника, повідомляє прес-служба політика.

"Андріївській узвіз – це візитівка міста. Якщо забудовник хоче там будувати, він має розуміти, що не вдасться спорудити все, що йому заманеться. Тому я вимагаю зупинити будівництво", - сказав Кличко.

"Без висновків фахівців, що цей проект відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного Подолу, без компромісу з громадськістю – будівництва там не буде", - додав мер столиці.

Він звернувся до представника забудовника зробити макет будівлі за скорегованим проектом і підготувати до Містобудівної ради всі документи, які б засвідчували законність будівництва.

Якщо цього не буде, то за словами Кличка, Київрада підніме питання про розірвання договору оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, будівництво багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі, поруч зі скандальним Театром на Подолі та просто навпроти музею Булгакова, почали восени 2016 року.

Забудовником є відома компанія "KADORR Group" одеського мільйонера сирійського походження Аднана Ківана.

На ділянці площею 1,985 га хочуть звести будівлю загальною площею 13,6 тисячі кв. м і заввишки 4-7 поверхів з мансардою. У ній розміститься готель на 182 номери, заклади громадського харчування, фітнес-центр і паркінг на 25 машиномісць.

Мешканці столиці та активісти неодноразово протестували проти забудови.

За словами активістів, зведення готелю на Андріївському узвозі призводить до зсувів ґрунту, руйнації вулиці, пошкодження музеїв та прилеглих житлових будинків.

Попри це забудовник легалізував паркан на скандальній забудові.

Андріївський узвіз є пам'яткою містобудування місцевого та національного значення (разом із Замковою горою). Уся вулиця як об'єкт всесвітньої спадщини перебуває під захистом ЮНЕСКО.