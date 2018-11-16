Кличко требует остановить скандальное строительство на Андреевском спуске

Мэр столицы Виталий Кличко требует остановить строительство скандального отеля на Андреевском спуске до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Об этом он заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщает пресс-служба политика.

"Андреевской спуск – это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится. Поэтому я требую остановить строительство", - сказал Кличко.

"Без выводов специалистов, что этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью – строительства там не будет", - добавил мэр столицы.

Он обратился к представителю застройщика с предложением сделать макет здания по скорректированному проекту и подготовить на Градостроительный совет все документы, которые бы подтверждали законность строительства.

Если этого не будет, то, по словам Кличко, Киевсовет поднимет вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

Как известно, строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске, рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова, начали осенью 2016 года.

Застройщиком является известная компания "KADORR Group" одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.

На участке площадью 1,985 га хотят построить здание общей площадью 13,6 тысячи кв. м и высотой 4-7 этажей с мансардой. В нем будет отель на 182 номера, заведения общественного питания, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест.

Жители столицы и активисты неоднократно протестовали против застройки. По словам активистов, возведение гостиницы на Андреевском спуске приводит к оползням, разрушению улицы, повреждению музеев и прилегающих жилых домов.

Несмотря на это застройщик легализовал забор на скандальном строительстве.

Андреевский спуск является памятником градостроительства местного и национального значения (вместе с Замковой горой). Вся улица как объект всемирного наследия находится под защитой ЮНЕСКО.