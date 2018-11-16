Кличко требует остановить скандальное строительство на Андреевском спуске

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Пятница, 16 ноября 2018, 13:14

Мэр столицы Виталий Кличко требует остановить строительство скандального отеля на Андреевском спуске до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Об этом он заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщает пресс-служба политика.

"Андреевской спуск – это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится. Поэтому я требую остановить строительство", - сказал Кличко.

"Без выводов специалистов, что этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью – строительства там не будет", - добавил мэр столицы.

Он обратился к представителю застройщика с предложением сделать макет здания по скорректированному проекту и подготовить на Градостроительный совет все документы, которые бы подтверждали законность строительства.

Если этого не будет, то, по словам Кличко, Киевсовет поднимет вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

Украинская правда
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