В НАБУ відповіли на звинувачення головного рабина України

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 14:28

У Національному антикорупційному бюро заперечили, що особи, яких назвав головний рабин України Моше Реувен Асман, стежили за синагогою в Києві.

Про це повідомили у прес-служба НАБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Про заяву рабина можемо сказати наступне: співробітники, чиї прізвища були озвучені рабином, на опублікованому відео не зафіксовані. Ніяких дій по відношенню до синагоги або єврейської громади ці співробітники не проводили", - розповіли в НАБУ.

Раніше в київській синагозі заявили, що з ймовірністю 99.97% вирахували працівників НАБУ, які проводили стеження за ними.

Рабин стверджує, що в рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнання осіб і образів новітньою системою "Anyvision" перевіряючими було встановлено, що представлені фото з ймовірністю 99.97% відповідають таким особам як Корбан Ярослав Ігорович та Данчишіна Ірина Миколаївна.

За даними рабина, і Корбан, і Данчишина є співробітниками НАБУ.

Перед цим Національне антикорупційне бюро заявило, що за синагогою у Києві стежили співробітники іншого правоохоронного органу.

Теми: НАБУ
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