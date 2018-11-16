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В НАБУ відповіли на звинувачення головного рабина України

Пятница, 16 ноября 2018, 13:28
В НАБУ відповіли на звинувачення головного рабина України

В Национальном антикоррупционном бюро отрицают, что лица, которые назвал главный раввин Украины Моше Реувен Асман, следили за синагогой в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"О заявлении раввина можем сказать следующее: сотрудники, чьи фамилии были озвучены раввином, на опубликованном видео не зафиксированы. Никаких действий по отношению к синагоге или еврейской общине эти сотрудники не проводили", - рассказали в НАБУ.

Ранее в киевской синагоге заявили, что с вероятностью 99.97% вычислили работников НАБУ, которые проводили наблюдение за ними.

Раввин утверждает, что в рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи израильских коллег, используя метод распознавания лиц и образов новейшей системой "Anyvision" проверяющими было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют таким лицам как Корбан Ярослав Игоревич и Данчишина Ирина Николаевна.

По данным раввина, и Корбан, и Данчишина являются сотрудниками НАБУ.

Перед этим Национальное антикоррупционное бюро заявило, что за синагогой в Киеве следили сотрудники другого правоохранительного органа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУ
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