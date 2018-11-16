СБУ в ході спецоперації затримала бойовика "Оплоту"

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 18:33

Служба безпеки спільно з поліцією провела операцію, в ході якої правоохоронцям вдалося затримати учасника незаконних збройних формувань з ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Бойовик, який служив під Іловайськом, був затриманий на КПВВ "Новотроїцьке".

"Завдяки успішно проведеній спецоперації контррозвідниками оперативної групи ГУ СБУ був викритий 31-річний макіївчанин, який приїхав на КПВВ "Новотроїцьке" на зустріч із знайомим", - зазначили у прес-службі.

За даними правоохоронців, житель тимчасово окупованої Макіївки займався підвозом снарядів і бойовиків на передову. За три роки в рядах терористів чоловік змінив декілька військових підрозділів: "Оплот", "фінансово-економічна поліція ДНР", "республіканська гвардія".

Слідчі Волноваського відділу поліції встановили, що чоловік вступив до лав терористів у вересні 2014 року. Він був зарахований водієм до бандформування "Оплот", в роту охорони. До обов’язків новобранця з позивним "Шустрий" входило здійснення внутрішньої охорони банди та забезпечення безпеки стратегічних об’єктів.

На початку 2015 року вказаний підрозділ отримав назву "фінансово-економічна поліція ДНР", в складі якої найманець продовжив виконувати функції водія та займався перевезенням грошових коштів.

"В березні 2015 року "Шустрому" пообіцяли "підвищення" вже у складі "республіканської гвардії" (100 ОМБр "ДНР"). Бойовик отримав форму та автоматичну зброю і був призначений на посаду водія гранатометного взводу. Він стежив за справністю військової техніки, займався перевезенням особового складу та боєприпасів. За словами затриманого, участі в бойових діях він не приймав, однак знаходився у гарячих точках та у липні 2016 року отримав серйозне поранення під Іловайськом", - наголосили у Нацполіції.

Як виявили слідчі, у 2017 році чоловік вирішив припинити співпрацю з НЗФ. Він добровільно покинув ряди терористів, за що довгий час піддавався переслідуванням та погрозам з боку колишніх керівників бандформувань. Зараз екс-бойовик працює торгівельним агентом в окупованому Донецьку.

"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" ККУ. Санкція статті – від 3 до 8 років позбавлення волі", - додали у прес-службі.

13 листопада стало відомо, що суд в Маріуполі засудив громадянина РФ - бойовика "Оплоту" до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: ОРДЛО СБУ
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