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СБУ в ходе спецоперации задержала боевика "Оплота"

Пятница, 16 ноября 2018, 17:33
СБУ в ходе спецоперации задержала боевика Оплота

Служба безопасности совместно с полицией провела операцию, в ходе которой правоохранителям удалось задержать участника незаконных вооруженных формирований из ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Боевик, служивший под Иловайском, был задержан на КПВВ "Новотроицкое".

"Благодаря успешно проведенной спецоперации контрразведчиками оперативной группы ГУ СБУ был разоблачен 31-летний макеевчанин, который приехал на КПВВ "Новотроицкое" на встречу со знакомым", - отметили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, житель временно оккупированной Макеевки занимался подвозом снарядов и боевиков на передовую. За три года в рядах террористов человек сменил несколько военных подразделений - "Оплот", "финансово-экономическая полиция ДНР", "республиканская гвардия".

Следователи Волновашского отдела полиции установили, что мужчина вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", о роту охраны. В обязанности новобранца с позывным "Шустрый" входило осуществление внутренней охраны банды и обеспечение безопасности стратегических объектов.

В начале 2015 года указанное подразделение получило название "финансово-экономическая полиция ДНР", в составе которой наемник продолжил выполнять функции водителя и занимался перевозкой денежных средств.

"В марте 2015 года "Шустрому" пообещали "повышение" уже в составе "еспубликанской гвардии" (100 ОМБр "ДНР"). Боевик получил форму и автоматическое оружие и был назначен на должность водителя гранатометного взвода. Он следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой личного состава и боеприпасов. По словам задержанного, участия в боевых действиях он не принимал, однако находился в горячих точках и в июле 2016 получил серьезное ранение Иловайском", - отметили в Нацполиции.

Как установили следователи, в 2017 году мужчина решил прекратить сотрудничество с НВФ. Он добровольно покинул ряды террористов, за что долгое время подвергался преследованиям и угрозам со стороны бывших руководителей бандформирований. Сейчас экс-боевик работает торговым агентом в оккупированном Донецке.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.

 

13 ноября стало известно, что суд в Мариуполе приговорил гражданина РФ - боевика "Оплота" к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОСБУ
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