В майданівця Храпаченка снайпер стріляв з будівлі Кабміну — адвокат

Підозрюваний у вбивстві учасника Майдану Олександра Храпаченка снайпер, про затримання якого стало відомо у п’ятницю, здійснював постріли з будівлі Кабінету міністрів.

Про це в ефірі "Громадського" розповів адвокат родин Героїв Небесної Сотні Маркіян Галабала.

Правник зазначив, що ідентифікувати кулю, якою був убитий майданівець Храпаченко, допоміг експерт Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Куля, якою був вбитий Олександр Храпаченко, вона мала особливий руйнівний характер, вона в тілі потерпілого зруйнувалася (вибухнула - ред) і через це було дуже важко провести балістичну експертизу та ідентифікувати, з якої зброї ця куля була випущена. Але нарешті у 2018 році, через 4 роки після цих трагічних подій, експерт Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз чітко вказав, що ця куля була випущена із снайперської гвинтівки, закріпленої за бійцем спецпідрозділу "Омега", який дислокувався 20 лютого 2014 року на верху вулиці Інститутської, зокрема, на будівлі Кабінету міністрів", — повідомив Галабала.

Крім того, за його словами, слідчим вдалось провести експериментальні дії із снайперською гвинтівкою, з якої убили Храпаченка.

"Зброя не була знищена, вона навіть після звільнення підозрюваного з лав Національної гвардії залишилась у власності цього правоохоронного органу. Слідчим вдалось її вилучити, з нею було здійснено декілька експериментальних відстрілів, потім ці кулі були порівняні з кулею, вилученою із тіла Олександра Храпаченка і було достовірно встановлено, що ця куля була випущена з цієї одиниці зброї, яка була видана під розпис екс-бійцю "Омеги", — наголосив адвокат.

Олександр Храпаченко — активіст Євромайдану, театральний режисер-початківець. Був убитий пострілом снайпера на вулиці Інститутській у Києві під час подій 20 лютого 2014 року. Герой Небесної Сотні, Герой України.

15 листопада стало відомо, що правоохоронці затримали колишнього снайпера Внутрішніх військ, якого підозрюють у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують справу щодо колишніх співробітників "Беркута" в убивствах 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.