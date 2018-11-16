В майдановца Храпаченка снайпер стрелял из здания Кабмина - адвокат

Подозреваемый в убийстве участника Майдана Александра Храпаченка снайпер, о задержании которого стало известно в пятницу, осуществлял выстрелы из здания Кабинета министров.

Об этом в эфире "Громадського" рассказал адвокат семей Героев Небесной Сотни Маркиян Галабала.

Юрист отметил, что идентифицировать пулю, которой был убит майдановец Храпаченко, помог эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Пуля, которой был убит Александр Храпаченко, она имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась - ред) и поэтому было очень трудно провести баллистическую экспертизу и идентифицировать, из какого оружия эта пуля была выпущена. Но, наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения "Омега", который дислоцировался 20 февраля 2014 наверху улицы Институтской, в частности, на здании Кабинета министров", - сообщил Галабала.

Кроме того, по его словам, следователям удалось провести экспериментальные действия со снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченка.

"Оружие не было уничтожено, оно даже после увольнения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталась в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось ее изъять, с ней было совершено несколько экспериментальных отстрелов, затем эти пули сравнили с пулей, изъятой из тела Александра Храпаченка и было достоверно установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которая была выдана под роспись экс-бойцу "Омеги", - отметил адвокат.

Александр Храпаченко - активист Евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в ​​Киеве во время событий 20 февраля 2014 года, герой Небесной Сотни, герой Украины.

15 ноября стало известно, что правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Как сообщалось, правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута", подозреваемых в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014.