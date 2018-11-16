Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В майдановца Храпаченка снайпер стрелял из здания Кабмина - адвокат

Пятница, 16 ноября 2018, 21:25
В майдановца Храпаченка снайпер стрелял из здания Кабмина - адвокат

Подозреваемый в убийстве участника Майдана Александра Храпаченка снайпер, о задержании которого стало известно в пятницу, осуществлял выстрелы из здания Кабинета министров.

Об этом в эфире "Громадського" рассказал адвокат семей Героев Небесной Сотни Маркиян Галабала.

Юрист отметил, что идентифицировать пулю, которой был убит майдановец Храпаченко, помог эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Пуля, которой был убит Александр Храпаченко, она имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась - ред) и поэтому было очень трудно провести баллистическую экспертизу и идентифицировать, из какого оружия эта пуля была выпущена. Но, наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения "Омега", который дислоцировался 20 февраля 2014 наверху улицы Институтской, в частности, на здании Кабинета министров", - сообщил Галабала.

Кроме того, по его словам, следователям удалось провести экспериментальные действия со снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченка.

"Оружие не было уничтожено, оно даже после увольнения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталась в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось ее изъять, с ней было совершено несколько экспериментальных отстрелов, затем эти пули сравнили с пулей, изъятой из тела Александра Храпаченка и было достоверно установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которая была выдана под роспись экс-бойцу "Омеги", - отметил адвокат.

Александр Храпаченко - активист Евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в ​​Киеве во время событий 20 февраля 2014 года, герой Небесной Сотни, герой Украины.

15 ноября стало известно, что правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Как сообщалось, правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута", подозреваемых в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евромайданубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: