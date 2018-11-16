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Збірна України розгромно поступилася словакам, але виграла групу Ліги Націй

П'ятниця, 16 листопада 2018, 23:20

Національна збірна України з футболу у 4 турі Ліги Націй програла на виїзді словакам (1:4), але залишилася на першому місці у квартеті.

У матчі, який проходив у Трнаві, "синьо-жовті" пропустили уже на 6 хвилині - після розіграшу штрафного відзначився Руснак. У середині тайму Куцка збільшив перевагу господарів після помилки Дениса Бойка.

В української команди майже нічого не виходило в атаці у першій половині зустрічі, але підопічним Шевченка вдалося скоротити відставання на старті другої - Коноплянка відзначився дальнім ударом. 

Але через кілька хвилин словаки забили втретє - Зреляк ударом п'ятою замкнув простріл Руснака, після цього дальнім пострілом забив Роберт Мак.

В останні 20 хвилин гри українська збірна мала кілька непоганих моментів, аби забити вдруге, але Коноплянка і Маліновський не зуміли переграти голкіпера гостей.

У той же час, словаки втратили кілька нагод, щоб забити п'ятий м'яч.

Після 4 турів збірна України посідає перше місце у групі з 9 очками - "синьо-жовті" ще раніше гарантували собі перемогу у групі. У Словаччини і Чехії, які зіграли 3 матчі, по 3 бали.

У наступному розіграші Ліги Націй через чотири роки збірна України буде грати в групі А із найсильнішими збірними Європи. Окрім того, синьо-жовті в разі невдачі у відборі до ЧЄ-2020 року зможуть поборотися за путівку на чемпіонат Європи і через плей-офф турніру Ліги Націй.

Олексій Павлиш, УП

Теми: футбол
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