Сборная Украины разгромно уступила словакам, но выиграла группу Лиги Наций

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Суббота, 17 ноября 2018, 00:20

Национальная сборная Украины по футболу в 4 туре Лиги Наций проиграла на выезде словакам (1:4), но осталась на первом месте в квартете.

В матче, который проходил в Трнаве, "сине-желтые" пропустили уже на 6 минуте - после розыгрыша штрафного отличился Руснак. В середине тайма Куцка увеличил преимущество хозяев после ошибки Дениса Бойко.

В украинской команды почти ничего не получалось в атаке в первой половине встречи, но подопечным Шевченко удалось сократить отставание на старте второй - Коноплянка отметился дальним ударом.

Но через несколько минут словаки забили третий гол - Зреляк ударом пяткой замкнул прострел Руснака, после этого дальним выстрелом забил Роберт Мак.

В последние 20 минут игры украинская сборная имела несколько неплохих моментов, чтобы забить второй, но Коноплянка и Малиновский не сумели переиграть голкипера гостей.

В то же время, словаки потеряли несколько возможностей, чтобы забить пятый мяч.

После 4 туров сборная Украины занимает первое место в группе с 9 очками - "сине-желтые" еще раньше гарантировали себе победу в группе. В Словакии и Чехии, которые сыграли 3 матча, по 3 балла.

В следующем розыгрыше Лиги Наций через четыре года сборная Украины будет играть в группе А с сильнейшими сборными Европы. Кроме того, сине-желтые в случае неудачи в отборе к ЧЕ 2020 году смогут побороться за путевку на чемпионат Европы и через плей-офф турнира Лиги Наций.

Алексей Павлыш, УП

Темы: футбол
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