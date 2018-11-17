Сенцова відзначили премією імені Магнітського

Українського режисера, політв'язня Олега Сенцова відзначили міжнародної премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що церемонія нагородження пройшла у Лондоні 15 листопада.

Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи - Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний.

Посмертно нагородою відзначили сенатора США Джона Маккейна - її отримала дочка Маккейна Меган.

Премія Магнітського проходить щорічно з 2015 року.

Сергій Магнітський разом із іншими юристами фонду Hermitage Capital звинувачував російських посадовців у розкраданні 5,4 млрд рублів з бюджету внаслідок відшкодування податків підставним фірмам.

Пізніше проти Магнітського порушили справу. Російське слідство звинуватило його у допомозі голові фонду Hermitage Capital Management Вільяму Браудеру в ухиленні від сплати податків.

Магнітський був підданий тортурам і помер у в'язниці у 2009 році. Адвокати юриста, його родичі, більшість російських опозиціонерів та європейських політиків вважають, що Магнітського фактично вбили, не надавши медичну допомогу.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

25 жовтня Сенцов став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.