Сенцова відзначили премією імені Магнітського
Українського режисера, політв'язня Олега Сенцова відзначили міжнародної премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що церемонія нагородження пройшла у Лондоні 15 листопада.
Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи - Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний.
Посмертно нагородою відзначили сенатора США Джона Маккейна - її отримала дочка Маккейна Меган.
Премія Магнітського проходить щорічно з 2015 року.
Сергій Магнітський разом із іншими юристами фонду Hermitage Capital звинувачував російських посадовців у розкраданні 5,4 млрд рублів з бюджету внаслідок відшкодування податків підставним фірмам.
Пізніше проти Магнітського порушили справу. Російське слідство звинуватило його у допомозі голові фонду Hermitage Capital Management Вільяму Браудеру в ухиленні від сплати податків.
Магнітський був підданий тортурам і помер у в'язниці у 2009 році. Адвокати юриста, його родичі, більшість російських опозиціонерів та європейських політиків вважають, що Магнітського фактично вбили, не надавши медичну допомогу.
Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.
Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.
14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.
З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.
25 жовтня Сенцов став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.