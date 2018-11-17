Сенцова отметили премией имени Магнитского
Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова отметили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что церемония награждения прошла в Лондоне 15 ноября.
Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный.
Посмертно наградой отметили сенатора США Джона Маккейна - ее получила дочь Маккейна Меган.
Премия Магнитского проходит ежегодно с 2015 года.
Сергей Магнитский вместе с другими юристами фонда Hermitage Capital обвинял российских чиновников в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета в результате возмещения налогов подставным фирмам.
Позже против Магнитского возбудили дело. Российское следствие обвинило его в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов.
Магнитский был подвергнут пыткам и умер в тюрьме в 2009 году. Адвокаты юриста, его родственники, большинство российских оппозиционеров и европейские политики считают, что Магнитского фактически убили, не оказав медицинскую помощь.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.
Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.
14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.
С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.
25 октября Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.