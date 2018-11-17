Сенцова отметили премией имени Магнитского

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова отметили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что церемония награждения прошла в Лондоне 15 ноября.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный.

Посмертно наградой отметили сенатора США Джона Маккейна - ее получила дочь Маккейна Меган.

Премия Магнитского проходит ежегодно с 2015 года.

Сергей Магнитский вместе с другими юристами фонда Hermitage Capital обвинял российских чиновников в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета в результате возмещения налогов подставным фирмам.

Позже против Магнитского возбудили дело. Российское следствие обвинило его в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов.

Магнитский был подвергнут пыткам и умер в тюрьме в 2009 году. Адвокаты юриста, его родственники, большинство российских оппозиционеров и европейские политики считают, что Магнитского фактически убили, не оказав медицинскую помощь.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

25 октября Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.