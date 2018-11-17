Порошенко: Відносини з США ніколи не були такими багатообіцяючими

Президент Петро Порошенко заявляє, що українсько-американські відносини ніколи не були такими міцними, плідними та багатообіцяючими, як зараз.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook за підсумками засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства.

"Ніколи в історії українсько-американські взаємини не були настільки міцними, плідними та багатообіцяючими", - вважає президент.

Порошенко зазначив, що за результатами засідання "закладено надійну основу для нарощування успіху нашої двосторонньої співпраці в політичній, безпековій, оборонній, інвестиційно-економічній та енергетичній галузях".

"Свідченням цього є також Спільна заява за результатами засідання, яка відкриває широкі горизонти партнерства - від спільної протидії російській агресії та зміцнення політики міжнародних санкцій проти Кремля, підтримку інтеграції в НАТО - до зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій, посилення військового співробітництва та протидії російській енергетичній експансії", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, 17 листопада в США відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США за участю глави МЗС України Павла Клімкіна і держсекретаря США Майка Помпео. Вони домовилися, зокрема, про створення 3 нових двосторонніх робочих груп, які зосередяться на питаннях безпеки і протидії агресії РФ, правах людини та гуманітарних питаннях, а також економіці і енергетиці.