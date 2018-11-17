Порошенко: Отношения с США никогда не были такими многообещающими

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Суббота, 17 ноября 2018, 18:26

Президент Петр Порошенко заявляет, что украинско-американские отношения никогда не были такими крепкими, плодотворными и многообещающими, как сейчас.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook по итогам заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

"Никогда в истории украинского-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими", - считает президент.

Порошенко отметил, что по результатам заседания "заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, безопасностной, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической областях".

"Свидетельством этого является также Совместное заявление по итогам заседания, которое открывает широкие горизонты партнерства - от совместного противодействия российской агрессии и укрепления политики международных санкций против Кремля, поддержки интеграции в НАТО – до укрепления торговых отношений, увеличения инвестиций, усиления военного сотрудничества и противодействия российской энергетической экспансии", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 17 ноября в США состоялось заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США с участием главы МИД Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео. Они договорились, в частности, о создании 3 новых двусторонних рабочих групп, которые сосредоточатся на вопросах безопасности и противодействия агрессии РФ, правах человека и гуманитарных вопросах, а также экономике и энергетике.

Украинская правда
Темы: Порошенко США
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