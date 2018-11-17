ООС: бойовики били з забороненої зброї, 1 військовий загинув

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Субота, 17 листопада 2018, 19:28

У суботу на Донбасі вбито одного українського військовослужбовця.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, упродовж доби, станом на 18 годину, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню.

При цьому, зафіксовано 6 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Під час бойових дій, сьогодні, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі ООС повідомили, що ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар`їнки та Гнутового.

Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар`їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 мм. А по позиціях українських військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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