Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: боевики били из запрещенного оружия, 1 военный погиб

Суббота, 17 ноября 2018, 18:28

В субботу на Донбассе убит один украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, в течение суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Во время боевых действий, сегодня, 17 ноября, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС сообщили, что враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехового, хутора Вольный, Марьинки и Гнутово.

Возле всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям украинских войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: