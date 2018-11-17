ООС: боевики били из запрещенного оружия, 1 военный погиб

В субботу на Донбассе убит один украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, в течение суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Во время боевых действий, сегодня, 17 ноября, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС сообщили, что враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехового, хутора Вольный, Марьинки и Гнутово.

Возле всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям украинских войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра.