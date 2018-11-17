Клімкін підтримав рекомендації: Facebook давно має працювати з Києва

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає слушними рекомендації представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту українській владі щодо виборчого процесу у 2019 році.

"Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації", - написав він у Twitter.

Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації.Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих 🇷🇺спроб дизінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва.Як і інші ІТ компанії — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 17, 2018

"Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих спроб дезінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші ІТ компанії", - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, у суботу моніторингова місія у складі представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту надали українській владі та суспільству 51 рекомендацію для поліпшення виборчого процесу у 2019 році.

Серед них — рівний доступ всіх кандидатів до ЗМІ, відкриття та створення офісу Facebook у Києві, фінансування суспільного мовлення.