Клімкін підтримав рекомендації: Facebook давно має працювати з Києва

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Субота, 17 листопада 2018, 22:43

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає слушними рекомендації представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту українській владі щодо виборчого процесу у 2019 році.

"Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації", - написав він у Twitter.

"Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих спроб дезінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші ІТ компанії", - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, у суботу моніторингова місія у складі представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту надали українській владі та суспільству 51 рекомендацію для поліпшення виборчого процесу у 2019 році.

Серед них — рівний доступ всіх кандидатів до ЗМІ, відкриття та створення офісу Facebook у Києві, фінансування суспільного мовлення.

Українська правда
Теми: Клімкін Європарламент соцмережі
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