Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін підтримав рекомендації: Facebook давно має працювати з Києва

Субота, 17 листопада 2018, 21:43

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає слушними рекомендації представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту українській владі щодо виборчого процесу у 2019 році.

"Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації", - написав він у Twitter.

"Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих спроб дезінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші ІТ компанії", - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, у суботу моніторингова місія у складі представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту надали українській владі та суспільству 51 рекомендацію для поліпшення виборчого процесу у 2019 році.

Серед них — рівний доступ всіх кандидатів до ЗМІ, відкриття та створення офісу Facebook у Києві, фінансування суспільного мовлення.

Українська правда
Теми: КлімкінЄвропарламентсоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: