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Климкин поддержал рекомендации: Facebook давно должен работать из Киева

Суббота, 17 ноября 2018, 21:43

Министр иностранных дел Павел Климкин считает правильными рекомендации представителей Национального демократического института (NDI, США) и Европарламента украинской власти относительно избирательного процесса в 2019 году.

"Миссия NDI и Европарламента по оценке предвыборного среды в Украине сделала правильные рекомендации", - написал он в Twitter.

"Имел хорошую дискуссию с ними относительно всеобъемлющих попыток дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IТ компании", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось. в субботу мониторинговая миссия в составе представителей Национального демократического института (NDI, США) и Европарламента предоставила украинской власти и обществу 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса в 2019 году.

Среди них - равный доступ всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, финансирование общественного вещания.

Украинская правда
Темы: КлимкинЕвропарламентсоцсети
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