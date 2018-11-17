Климкин поддержал рекомендации: Facebook давно должен работать из Киева

Министр иностранных дел Павел Климкин считает правильными рекомендации представителей Национального демократического института (NDI, США) и Европарламента украинской власти относительно избирательного процесса в 2019 году.

"Миссия NDI и Европарламента по оценке предвыборного среды в Украине сделала правильные рекомендации", - написал он в Twitter.

Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації.Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих 🇷🇺спроб дизінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва.Як і інші ІТ компанії — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 17, 2018

"Имел хорошую дискуссию с ними относительно всеобъемлющих попыток дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IТ компании", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось. в субботу мониторинговая миссия в составе представителей Национального демократического института (NDI, США) и Европарламента предоставила украинской власти и обществу 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса в 2019 году.

Среди них - равный доступ всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, финансирование общественного вещания.