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Миколаївського кримінального авторитета "Мультика" випустили з СІЗО - Гнап

Субота, 17 листопада 2018, 22:23
Михайло Тітов (Мультик)
"Новости-N"

Екс-журналіст, який пішов у політику, Дмитро Гнап стверджує, що миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик" кілька місяців тому випустили з СІЗО.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото, на якому, за його словами, зображено "Мультика", який пару тижнів тому перед початком турніру з єдиноборств слухав виступ губернатора Миколаївської області Олексія Савченка.

 
Кримінальний авторитет "Мультик"
Фото з Facebook Гнапа

"Тишком-нишком кілька місяців тому Мультика випустили із СІЗО", - пише Гнап.

29 серпня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

За даними прес-служби прокуратури Миколаївської області, їм інкримінують ряд тяжких злочинів, серед яких: вимагання, незаконне поводження зі зброєю, незаконне перевезення та збут наркотичних засобів, заволодіння майном підприємств шахрайським шляхом в особливо великих розмірах та багато інших.

Тоді суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

Українська правда
Теми: криміналМиколаївська область
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