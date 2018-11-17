Миколаївського кримінального авторитета "Мультика" випустили з СІЗО - Гнап

372 перегляди
Субота, 17 листопада 2018, 23:23

Екс-журналіст, який пішов у політику, Дмитро Гнап стверджує, що миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик" кілька місяців тому випустили з СІЗО.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото, на якому, за його словами, зображено "Мультика", який пару тижнів тому перед початком турніру з єдиноборств слухав виступ губернатора Миколаївської області Олексія Савченка.

 
Кримінальний авторитет "Мультик"
Фото з Facebook Гнапа

"Тишком-нишком кілька місяців тому Мультика випустили із СІЗО", - пише Гнап.

29 серпня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

За даними прес-служби прокуратури Миколаївської області, їм інкримінують ряд тяжких злочинів, серед яких: вимагання, незаконне поводження зі зброєю, незаконне перевезення та збут наркотичних засобів, заволодіння майном підприємств шахрайським шляхом в особливо великих розмірах та багато інших.

Тоді суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

Українська правда
Теми: кримінал Миколаївська область
powered by lun.ua
По темі
Київський аніматор отримав 5 років в'язниці за розбещення 8-річної 16 листопада 2018, 13:28
СБУ затримала чоловіка, який обстріляв з гранатомета "Київміськбуд" 15 листопада 2018, 16:50
Євстратій про напад на Андріївську церкву: Посіпаки Москви намагаються залякати 15 листопада 2018, 10:51
Усі новини
Головні новини
Майже половина українців отримують соціальну допомогу – Рева
ООС: бойовики били з забороненої зброї, 1 військовий загинув
Прикордонник, якого збили контрабандисти на Закарпатті, помер
У Празі тисячі чехів вимагають відставки прем'єра Бабіша
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

Досвід

Як і навіщо українці їдуть викладати англійську іноземцям