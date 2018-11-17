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Николаевского криминального авторитета "Мультика" выпустили из СИЗО – Гнап

Суббота, 17 ноября 2018, 22:23
Михаил Титов (Мультик)
"Новости-N"

Экс-журналист, который ушел в политику, Дмитрий Гнап утверждает, что николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик" несколько месяцев назад выпустили из СИЗО.

На своей странице в Facebook он опубликовал фото, на котором, по его словам, изображен "Мультик", который пару недель назад перед началом турнира по единоборствам слушал выступление губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

Криминальный авторитет
Криминальный авторитет "Мультик"
Фото с Facebook Гнапа

"Исподтишка несколько месяцев назад Мультика выпустили из СИЗО", - пишет Гнап.

29 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".

По данным прокуратуры Николаевской области, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и многие другие.

Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Украинская правда

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Темы: криминалНиколаевская область
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