Подозреваемый в наезде на пограничника задержан - Князев

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 00:13

Полиция задержала подозреваемого в наезде на начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, в результате которого тот скончался.

Об этом сообщил "Украинской правде" председатель Нацполиции Сергей Князев.

 
Фото полиции

"В результате проведенных розыскных мероприятий полиции и Пограничной службы сегодня задержан 34-летний житель Рахова по ст.208 УПК Украины. Задержанному инкриминируется преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", - отметил он.

По словам Князева, в воскресенье суд будет выбирать задержанному меру пресечения.

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела "Деловое", военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.

В субботу он умер в больнице.

Украинская правда
Темы: полиция Пограничная служба Закарпатье
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