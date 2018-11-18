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ПА НАТО закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17

Неділя, 18 листопада 2018, 02:41

Парламентська асамблея НАТО висловлює підтримку розслідуванню катастрофи МН17 і закликає Росію визнати відповідальність за неї і долучитися до встановлення винних.

Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО "Оновлення відповіді на російські гібридні тактики", повідомляє Укрінформ.

"Парламентська асамблея підтверджує свою тверду підтримку розслідування падіння літака рейсу МН17 в Україні, яке провадить влада Нідерландів; та закликає Кремль виконати резолюцію Радбезу ООН 2166, взяти відповідальність та у повну силу долучитися до намагань встановити справедливість", — зазначається у проекті резолюції.

У ПА НАТО також "найрішучіше засудили" використання отруйної речовини у Солсбері та схвалили єдність і підтримку, "продемонстровані союзниками уряду Британії".

"Асамблея засуджує втручання Росії у нещодавні вибори та референдуми у євроатлантичній зоні; а також висловлює глибоке занепокоєння подібними загрозами, що постають перед майбутніми виборами, й підтримкою Кремлем маргінальних політичних рухів на Заході", — стверджується у документі.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17РосіяНАТО
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