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ПА НАТО призывает Россию признать ответственность за катастрофу МН17

Воскресенье, 18 ноября 2018, 02:41

Парламентская ассамблея НАТО выражает поддержку расследованию катастрофы МН17 и призывает Россию признать ответственность за нее и присоединиться к установлению виновных.

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Обновление ответа на российские гибридные тактики", сообщает Укринформ.

"Парламентская ассамблея подтверждает свою твердую поддержку расследованию падения самолета рейса МН17 в Украине, которое проводит власти Нидерландов; и призывает Кремль выполнить резолюцию Совбеза ООН 2166, взять ответственность и в полную силу приобщиться к попыткам установить справедливость", - отмечается в проекте резолюции.

В ПА НАТО также "решительно осудили" использование ядовитого вещества в Солсбери и одобрили единство и поддержку, "продемонстрированы союзниками правительства Британии".

"Ассамблея осуждает вмешательство России в недавние выборы и референдумы в евроатлантической зоне; а также выражает глубокую обеспокоенность подобными угрозами, стоящими перед предстоящими выборами, и поддержкой Кремлем маргинальных политических движений на Западе ", - говорится в документе.

Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

Темы: MH17РосcияНАТО
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