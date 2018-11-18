Контрабандиста, який збив прикордонника, взяли під варту

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Неділя, 18 листопада 2018, 15:11

Ужгородський міськрайонний суд обрав громадянину України, який наїхав на прикордонника, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Про це 18 листопада повідомили у прес-службі адміністрації Держприкордонслужби України. 

"Слідчим суддею ухвалено рішення про тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль, яким було здійснено наїзд на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Вадима Березенського, було затримано. Від отриманих травм Березенський помер, не приходячи до тями.  

Водій з місця події втік, згодом його особу було встановлено та затримано співробітниками Нацполіції.

Теми: Прикордонна служба суд Закарпаття
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