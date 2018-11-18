Контрабандиста, який збив прикордонника, взяли під варту
Неділя, 18 листопада 2018, 14:11
Ужгородський міськрайонний суд обрав громадянину України, який наїхав на прикордонника, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це 18 листопада повідомили у прес-службі адміністрації Держприкордонслужби України.
"Слідчим суддею ухвалено рішення про тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Автомобіль, яким було здійснено наїзд на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Вадима Березенського, було затримано. Від отриманих травм Березенський помер, не приходячи до тями.
Водій з місця події втік, згодом його особу було встановлено та затримано співробітниками Нацполіції.