Контрабандиста, який збив прикордонника, взяли під варту

Ужгородський міськрайонний суд обрав громадянину України, який наїхав на прикордонника, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це 18 листопада повідомили у прес-службі адміністрації Держприкордонслужби України.

"Слідчим суддею ухвалено рішення про тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль, яким було здійснено наїзд на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Вадима Березенського, було затримано. Від отриманих травм Березенський помер, не приходячи до тями.

Водій з місця події втік, згодом його особу було встановлено та затримано співробітниками Нацполіції.