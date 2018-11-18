Контрабандиста, который сбил пограничника, взяли под стражу

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 15:11

Ужгородский горрайонный суд избрал гражданину Украины, который наехал на пограничника, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации Госпогранслужбы Украины.

"Следственным судьей принято решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 дней без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Автомобиль, которым совершил наезд на начальника отдела пограничной службы "Деловое" Вадима Березенского, был задержан. От полученных травм Березенский скончался, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена, нарушитель был задержан сотрудниками Нацполиции.

Темы: Пограничная служба суд Закарпатье
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