Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Контрабандиста, который сбил пограничника, взяли под стражу

Воскресенье, 18 ноября 2018, 14:11
Контрабандиста, который сбил пограничника, взяли под стражу

Ужгородский горрайонный суд избрал гражданину Украины, который наехал на пограничника, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации Госпогранслужбы Украины.

"Следственным судьей принято решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 дней без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Автомобиль, которым совершил наезд на начальника отдела пограничной службы "Деловое" Вадима Березенского, был задержан. От полученных травм Березенский скончался, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена, нарушитель был задержан сотрудниками Нацполиции.

Темы: Пограничная службасудЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Пограничная служба
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: