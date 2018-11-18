ООС: 8 обстрілів, без втрат

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Неділя, 18 листопада 2018, 18:41

Протягом дня неділі бойовики відкривали вогонь 8 разів, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Крім того, поблизу Жолобка, противник застосував міномети калібру 82 мм, а у районі Світлодарська – 120 мм", - йдеться в повідомленні.

"Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів", - додали в прес-центрі ООС.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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