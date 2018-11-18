ООС: 8 обстрелов, без потерь

77 просмотров
Воскресенье, 18 ноября 2018, 18:41

В течение дня воскресенья боевики открывали огонь 8 раз, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм", - говорится в сообщении.

"Обороняющиеся подразделения адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
По теме
ООС: боевики били из запрещенного оружия, 1 военный погиб 17 ноября 2018, 19:28
Враг активно обстреливает луганское направление, с ночи выпустил 100 мин – штаб 15 ноября 2018, 13:55
В субботу на Донбассе ранены 2 военных - Минобороны 21 октября 2018, 13:25
Все новости
Главные новости
В Украине ухудшается погода: мокрый снег, ветер, гололед
Из-за нападения на канадского фотографа в Киеве открыто производство
В Киеве радикалы сорвали марш за права трансгендеров
Янукович не придет на суд с последним словом: у него "тяжелая травма"
Все новости
Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

социум

Что вы не знали о борьбе с табакокурением в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів