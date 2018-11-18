ООС: 8 обстрелов, без потерь

В течение дня воскресенья боевики открывали огонь 8 раз, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм", - говорится в сообщении.

"Обороняющиеся подразделения адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", - добавили в пресс-центре ООС.