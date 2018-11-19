Поліція каже, що нападники на інкасаторів викрали не 1,8, а 3 мільйони гривень

У п’яти банківських касетах, які зловмисники викрали в інкасаторів в Ірпені, було не 1,8, а 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Точна сума грошей стала відома під час підрахунку банкнот працівниками поліції та банку після вилучення касет з автомобіля зловмисника.

"Наразі поліція продовжує встановлювати місцеперебування та вживає заходи щодо затримання інших причетних до пограбування фігурантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Ірпені двоє невідомих пограбували машину інкасаторів, викравши 1,8 мільйона гривень: крадії забрали з інкасаторського авто банкоматні касети з грошима та зникли на чорному джипі.

18 листопада поліція повідомила, що затримала одного з нападників на інкасаторів "Приватбанку".