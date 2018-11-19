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Полиция говорит, что напавшие на инкассаторов похитили не 1,8, а 3 миллиона гривен

Понедельник, 19 ноября 2018, 10:20

В пяти банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов в Ирпене, было не 1,8, а 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Точная сумма денег стала известна во время подсчета банкнот работниками полиции и банка после изъятия кассет с автомобиля злоумышленника. 

 

"Сейчас полиция продолжает устанавливать местонахождение и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 миллиона гривен: воры унесли из инкассаторского авто банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.

18 ноября полиция сообщила, что задержала одного из грабителей инкассаторов "Приватбанка".

Украинская правда
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