НСЖУ: Поліція не побачила криміналу у побитті журналістів співробітниками УДО

Побиття журналістів програми "Схеми" співробітниками Управління державної охорони України не має ознак кримінального правопорушення.

Таку відповідь дали у Головному управлінні Нацполіції у Київській області на запит національної спілки журналістів, повідомив у Facebook її голова Сергій Томіленко.

Зазначається, що у вересні 2017-го року співробітники УДО скоїли напад на журналіста Михайла Ткача і оператора Бориса Троценка поряд з ресторанним комплексом коло Києва ( оператор отримав пошкодження руки).

"Ситуація отримала великого розголосу, розглядалася на засіданні парламентського Комітету свободи слова. Журналістська спільнота була обурена цинізмом співробітників УДО, чия нахабна поведінка була зафіксована на відео.. Але…", - написав Томіленко.

За його словами, протягом року ніхто не був покараний за інцидент, який поповнює "сумний список системної безкарності".

"Тобто "нишпорок" (саме так називає Генпрокурор Юрій Луценко журналістів-розслідувачів) можна бити - поліція в цьому не вбачатиме криміналу!", - заявив він

Повідомляється, що НСЖУ продовжує вимагати публічного звіту керівників правоохоронних структур про результати розслідувань злочинів проти журналістів, а також зупинити хвилю фізичної агресії проти журналістів та активістів.

Як повідомлялося, пізно ввечері 15 вересня 2017 року в Конча-Заспі біля ресторану "QueenCountryClub" журналісти "Схем" наразилися на силові дії представників Управління державної охорони. За даними "Схем", там святкував весілля син генпрокурора Юрія Луценка – і були президент, прем’єр-міністр та інші відомі особи.

Після розголосу в УДО призначили внутрішню перевірку – але порушень у діях співробітників не виявили. На відео видно, що представники УДО спершу побачили посвідчення журналістів, а за деякий час завадили їм знімати.

Пізніше у відомстві заявили, що двох офіцерів-учасників нападу на журналістів програми "Схеми" та їхнього керівника притягнули до дисциплінарної відповідальності.