Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НСЖУ: Поліція не побачила криміналу у побитті журналістів співробітниками УДО

Понеділок, 19 листопада 2018, 10:54

Побиття журналістів програми "Схеми" співробітниками Управління державної охорони України не має ознак кримінального правопорушення.

Таку відповідь дали у Головному управлінні Нацполіції у Київській області на запит національної спілки журналістів, повідомив у Facebook її голова Сергій Томіленко.

Зазначається, що у вересні 2017-го року співробітники УДО скоїли напад на журналіста Михайла Ткача і оператора Бориса Троценка поряд з ресторанним комплексом коло Києва ( оператор отримав пошкодження руки).

"Ситуація отримала великого розголосу, розглядалася на засіданні парламентського Комітету свободи слова. Журналістська спільнота була обурена цинізмом співробітників УДО, чия нахабна поведінка була зафіксована на відео.. Але…", - написав Томіленко.

За його словами, протягом року ніхто не був покараний за інцидент, який поповнює "сумний список системної безкарності".

"Тобто "нишпорок" (саме так називає Генпрокурор Юрій Луценко журналістів-розслідувачів) можна бити - поліція в цьому не вбачатиме криміналу!", - заявив він

Повідомляється, що НСЖУ продовжує вимагати публічного звіту керівників правоохоронних структур про результати розслідувань злочинів проти журналістів, а також зупинити хвилю фізичної агресії проти журналістів та активістів.

Як повідомлялося, пізно ввечері 15 вересня 2017 року в Конча-Заспі біля ресторану "QueenCountryClub" журналісти "Схем" наразилися на силові дії представників Управління державної охорони. За даними "Схем", там святкував весілля син генпрокурора Юрія Луценка – і були президент, прем’єр-міністр та інші відомі особи.

Після розголосу в УДО призначили внутрішню перевірку – але порушень у діях співробітників не виявили. На відео видно, що представники УДО спершу побачили посвідчення журналістів, а за деякий час завадили їм знімати.

Пізніше у відомстві заявили, що двох офіцерів-учасників нападу на журналістів програми "Схеми" та їхнього керівника притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЗМІУДОГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: