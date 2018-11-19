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НСЖУ: Полиция не увидела криминала в избиении журналистов сотрудниками УГО

Понедельник, 19 ноября 2018, 10:54

Избиение журналистов программы "Схемы" сотрудниками Управления государственной охраны Украины не имеет признаков уголовного преступления.

Такой ответ дали в Главном управлении Нацполиции в Киевской области на запрос Национального союза журналистов, сообщил в Facebook его глава Сергей Томиленко.

Отмечается, что в сентябре 2017 года сотрудники УГО совершили нападение на журналиста Михаила Ткача и оператора Бориса Троценко рядом с ресторанным комплексом вблизи Киева (оператор получил повреждения руки).

"Ситуация получила широкую огласку, рассматривалась на заседании парламентского Комитета свободы слова. Журналистское сообщество было возмущено цинизмом сотрудников УГО, чье наглое поведение было зафиксировано на видео. Но...", - написал Томиленко.

По его словам, в течение года никто не был наказан за инцидент, который пополняет "печальный список системной безнаказанности".

"То есть "ищеек" (именно так называет Генпрокурор Юрий Луценко журналистов-расследователей) можно бить - полиция в этом не будет видеть криминала!", - заявил он

Сообщается, что НСЖУ продолжает требовать публичного отчета руководителей правоохранительных структур о результатах расследований преступлений против журналистов, а также прекратить волну физической агрессии против журналистов и активистов.

Как сообщалось, поздно вечером 15 сентября 2017 года в Конча-Заспе возле ресторана "QueenCountryClub" журналисты "Схем" подверглись силовым действиям представителей Управления государственной охраны. По данным "Схем", там праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко – и присутствовали президент, премьер-министр и другие известные лица.

После огласки в УГО назначили внутреннюю проверку – но нарушений в действиях сотрудников не обнаружили. На видео видно, что представители УГО сначала увидели удостоверения журналистов, а через некоторое время помешали им снимать.

Позже в ведомстве заявили, что двух офицеров-участников нападения на журналистов программы "Схемы" и их руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Украинская правда

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Темы: полицияСМИУГОГенпрокуратураЛуценко
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