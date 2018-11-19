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Националисты определились с кандидатом в президенты

Понедельник, 19 ноября 2018, 12:46
Националисты определились с кандидатом в президенты

Часть националистических партий и организаций заявили о поддержке кандидата от "Свободы" Руслан Кошулинский на выборах президента в 2019 году.

Соответствующее заявление обнародовала ВО "Свобода".

Кроме лидера "свободовцев" Олега Тягнибока ее подписал глава партии "Правый Сектор" Андрей Тарасенко, руководитель Организации украинских националистов Богдан Червак, лидер движения "С14" Евгений Карась и председатель Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь.

"Подписанты подчеркивают: необходимо остановить наступление реваншистских сил на президентских и парламентских выборах. Именно поэтому они поддерживают Руслана Кошулинского как кандидата на пост президента и призывают к этому всех украинцев", – говорят в "Свободе".

Националисты считают, что 2019 год "будет определяющим для Украины: или наша страна утвердится как Украинское Самостоятельное Соборное Государство, или упадет в пропасть реванша промосковских сил".

Президентские и парламентские выборы подписанты считают очень важными.

"На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля", – подчеркивают они.

Националисты добавили, что о поддержке Руслана Кошулинского заявил Проводник Национального Движения "Действие" Дмитрий Ярош. Однако его подписи под заявлением нет.

Также его не подписал глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

14 октября лидер ВО "Свобода" Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, а националисты решили поддержать Кошулинского.

Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.

Украинская правда

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Темы: националистыСвободаПравый секторC14виборы
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