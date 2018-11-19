В Азовському морі ФСБ знову затримала катер з українськими рибалками

Російські прикордонники заявляють про затримання в Азовському морі в акваторії Єйська українського рибальського катера "за порушення правил рибальства".

Про це заявила прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю в понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

"Іноземний маломірний плавзасіб було виявлено в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйськ. У моторному катері типу "Тунець" були виявлені понад 240 кг риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток", - йдеться в повідомленні.

На цей час, наголошується в повідомленні, за порушення правил рибальства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капітана затриманого судна притягнуто мировим судом Єйська до адміністративної відповідальності.

Йому призначено штраф в сумі 5 тисяч рублів. Крім цього, за рішенням суду, плавзасіб і знаряддя промислу конфісковані.

Як відомо, 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекції суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі.

Це призвело до значних затримок і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС.

Разом з цим Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

У МЗС України відзначали, що денонсація договору з Росією по Азовському морю може привести до нового територіального спору.

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