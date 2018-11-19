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В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками

Понедельник, 19 ноября 2018, 14:15
В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками

Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

Об этом заявила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник, сообщает "Интерфакс".

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности.

Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

Как сообщалось, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

В МИД Украины отмечали, что денонсация договора с Россией по Азовскому морю может привести к новому территориальному спору.

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