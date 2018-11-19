Україна погрожує призупинити членство в Інтерполі

Україна розгляне питання про призупинення членство в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив 19 листопада, перед днем голосування, під час 87-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу у Дубаї, інформує прес-служба МВС.

"Можливе президентство Росії в Інтерполі – абсурдне, суперечить духу та цілям організації. Україна розгляне питання щодо призупинення членства в Інтерполі, в разі обрання на посаду президента Інтерполу представника Росії", – підкреслив Аваков.

За його словами, у разі, якщо доводи України, правозахисників та керівництва інших країн щодо неможливості обрання на посаду представника РФ не будуть почуті, то Україна розглядатиме можливість призупинення членства в Інтерполі.

Раніше Аваков підкреслював, що перспектива для агресора Росії очолити Інтерпол – гібридна загроза для всього світу.

"Всі ми добре знаємо, як РФ зловживає можливостями Інтерполу для боротьби та переслідування політичних опонентів. Не можу допустити думки, що ми можемо повернутися до трагічної історії 1938 – 1945 років, коли міжнародною поліцейською організацією керували Гейндріх та Кальтенбруннер, а штаб-квартиру після аншлюсу Австрії перенесли до Берліну", – відзначав очільник МВС України.

Як повідомлялося, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук.

Делегація України намагається завадити призначенню Прокопчука у Дубаї, де 18 листопада розпочалася 87-я сесія Генеральної асамблеї Інтерполу.

За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.