Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина грозится приостановить членство в Интерполе

Понедельник, 19 ноября 2018, 14:40
Коллаж Мустафы Найема

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил 19 ноября, перед днем ​​голосования, во время 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае, сообщает пресс-служба МВД.

"Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе, в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России", - подчеркнул Аваков.

По его словам, в случае, если доводы Украины, правозащитников и руководства других стран о невозможности избрания на должность представителя РФ не будут услышаны, то Украина будет рассматривать возможность приостановления членства в Интерполе.

Ранее Аваков подчеркивал, что перспектива для агрессора России возглавить Интерпол – гибридная угроза для всего мира.

"Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938 - 1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин", – отмечал глава МВД Украины.

Как сообщалось, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола.

По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украинская правда
Темы: ИнтерполМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Интерпол
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: