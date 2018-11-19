САП знову чекає на Продана на допит. Той шле медичну довідку

Підозрюваний у незаконному збагаченні екс-в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявляє, що направив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі медичну довідку і заяву про неможливість прибути на допит.

Про це він повідомляє 19 листопада у Facebook.

"Адвокати зареєстрували в САП заяву з обґрунтуванням причин, чому я не маю фізичної можливості завтра прибути на виклик. Як і обіцяв, до САП надано офіційну довідку з медичної установи у Німеччині", – пише Продан.

Водночас екс-очільник ДФС попросив із розумінням поставитись до того, що не публікує довідку у Facebook, мотивуючи це правом на приватне життя.

"Сподіваюсь, офіційне підтвердження того, що я справді потребую лікування та перебуваю у медичному закладі, покладе край усім брудним спекуляціям та пліткам стосовно мого виїзду за кордон", – пише Продан.

Водночас керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що САП чекатиме 20 листопада Продана на допит.

"Вже в якості підозрюваного. Ми очікуємо, що пан Продан завтра з’явиться. Або принаймні надасть підтвердження, в якому медичному закладі він знаходиться", – сказав Холодницький.

Він зазначив, що САП наполягає: повістки були належним чином надіслані на всі відомі адреси, а також "засобами телекомунікації".

Холодницький також закликав Продана припинити Facebook-переписку в дусі "сам дурак" і перейти в площину закону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, в свою чергу, наголосив на обґрунтованості підозри Продану.

"Я як генпрокурор, який точно знайомий з цією справою, можу точно сказати, що і в ГПУ, а тепер і САП, є всі підстави для оголошення підозри пану Продану", – сказав він.

Генпрокурор навіть допустив появу нової підозри екс-очільнику ДФС та іншим високим чиновникам.

"Ба більше! В ГПУ залишилася ще половина цієї справи. Упевнений, що це ще не кінець підозри цьому та іншим високопосадовцям чинної влади", – резюмував Луценко.

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Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан заявив, що пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану.

Продана втретє викликали для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 20 листопада.