САП снова ждет Продана на допрос. Тот шлет медицинскую справку

Подозреваемый в незаконном обогащении экс-и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявляет, что направил Специализированной антикоррупционной прокуратуре медицинскую справку и заявление о невозможности прибыть на допрос.

Об этом он сообщает 19 ноября в Facebook.

"Адвокаты зарегистрировали в САП заявление с обоснованием причин, почему я не имею физической возможности завтра прибыть на вызов. Как и обещал, САП предоставлена официальная справка из медицинского учреждения в Германии", - пишет Продан.

В то же время экс-глава ГФС попросил с пониманием отнестись к тому, что не публикует справку в Facebook, мотивируя это правом на частную жизнь.

"Надеюсь, официальное подтверждение того, что я действительно нуждаюсь в лечении и нахожусь в медицинском учреждении, положит конец всем грязным спекуляциям и слухам о моем выезде за границу", – пишет Продан.

В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что САП будет ждать 20 ноября Продана на допрос.

"Уже в качестве подозреваемого. Мы ожидаем, что господин Продан завтра явится. Или по крайней мере предоставит подтверждение, в каком медицинском учреждении он находится", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что САП настаивает: повестки были должным образом отправлены, на все известные адреса, а также "средствами телекоммуникации".

Холодницкий также призвал Продана прекратить Facebook-переписку в духе "сам дурак" и перейти в плоскость закона.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, в свою очередь, отметил обоснованность подозрения Продану.

"Я, как генпрокурор, который точно знаком с этим делом, могу точно сказать, что и у ГПУ, а теперь и САП, есть все основания для объявления подозрения господину Продану", - сказал он.

Генпрокурор даже допустил появление нового подозрения экс-руководителю ГФС и другим высоким чиновникам.

"Более того! В ГПУ осталась еще половина этого дела. Уверен, что это еще не конец подозрения этому и другим высокопоставленным чиновникам действующей власти", – резюмировал Луценко.

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Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно следствию, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан заявил, что ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану.

Продана третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.