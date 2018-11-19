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В БПП поставили ряд требований к бюджету-2019, иначе не проголосуют

Понедельник, 19 ноября 2018, 20:39
В БПП поставили ряд требований к бюджету-2019, иначе не проголосуют

Первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что БПП проголосует за бюджет только при условии, если в документе будут учтены многочисленные предложения фракции, в частности, финансирование строительства Днепровского аэропорта.

Об этом он написал в Facebook.

"Фракция БПП не проголосует за бюджет, пока в смете не учтут наши предложения", - подчеркнул заместитель председателя фракции.

Кононенко перечислил требования к главному финансовому документу на следующий год: дополнительно 1 млрд гривен на нужды Минобороны, расширение программы субсидий, в частности, их монетизация, индексация пенсий, увеличение финансирования "Укрпочты", 1,5 млрд гривен на сельское образование, 200 млн гривен на инклюзивное образование и увеличение расходов на лечение детей.

"В Госбюджете-2019 мы требуем дополнительно предусмотреть 200 млн гривен на строительство Днепровского аэропорта", - добавил Кононенко.

Законопроект №9000 о государственном бюджете Украины на 2019, доработанный ко второму чтению, уже внесли в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: бюджетБПП
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