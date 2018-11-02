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СБУ мовчить про справу судді, якого "викрила" на фінансуванні тероризму

П'ятниця, 2 листопада 2018, 11:02

Служба безпеки відмовляється повідомляти подробиці про кримінальне провадження та екс-суддю, якого нібито викрила на фінансуванні тероризму.

Таку відповідь СБУ відправила на запит "Української правди".

У запиті йшлось, зокрема, про те, чи оголошена судді підозра, коли та за якими статтями, чи є інші підозрювані у провадженні, коли воно було відкрите та чи був накладений арешт на якесь майно.

Також "Українська правда" намагалась з’ясувати, про викриття якого саме екс-заступника голови Вищого господарського суду повідомляла Служба безпеки: в яких роках він обіймав вказану посаду, чи працює суддею наразі та чи фігурує у справі скандальний суддя Артур Ємельянов, як повідомили УП джерела у відомстві.

"Запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом… на даний час розголошенню не підлягає", – відповіла СБУ.

12 жовтня відомство заявило, що викрило на фінансуванні терористичних організацій в ОРДЛО екс-заступника голови Вищого Господарського суду. Прізвище судді офіційно не зазначалось.

Однак джерело "Української правди" в СБУ повідомило, що йдеться саме про скандального Артура Ємельянова.

Після цього відсторонений суддя подав проти "Української правди" позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Наразі у реєстрі судових рішень відсутні згадки про справи за ст. 258-5 (фінансування тероризму), в якому фігурує колишній або чинний заступник голови Вищого господарського суду.

4 червня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.

Його підозрюють у корупції й тиску на суддів.

Крім того, Ємельянов разом із дружиною фігурує у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".

Українська правда

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Теми: СБУтероризмОРДЛОсуд
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