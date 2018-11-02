США нагадали Україні про безкарність смертей Шеремета і Гонгадзе

Посольство Сполучених Штатів в Києві простить ретельного розслідування вбивств в Україні засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе й одного з керівників УП Павла Шеремета.

Про це 2 листопада повідомляє прес-служба відомства у Twitter.

"Ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя", - зазначили в посольстві.

"Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані", - додали у дипломатичному відомстві.

В установі нагадали, що 2 листопада Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Як відомо, засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ, Устименка допитали.

Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

На початку розслідування президент Петро Порошенко називав його справою честі поліції і обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.

У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".

20 липня 2018 року перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало".