Устименко з'явився на допит у справі Шеремета - Нацполіція

Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко, який передував під будинком Павла Шеремета в ніч, коли закладали вибухівку під авто журналіста, прийшов на допит до Нацполіції.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Він з'явився на допит за викликом, згідно з порядком, встановленим КПК", - зазначив він.

"Проводяться відповідні слідчі дії. Триває перевірка наданої інформації", - додав Тракало.

Як відомо, також Порошенко заявив, що 6 разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, та додав, що має забезпечити "прозорість слідства". За словами Порошенка, він вважає, що "неправильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Екс-співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні журналістів - Ігоря Устименка - викликали на допит на 15 травня.

Оксана Коваленко, УП