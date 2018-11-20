"Евробляхеры" перекрыли трассу Киев-Одесса

Около двухсот автомобилей на еврономерах частично перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП "Дачное" в Одессе.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сообщается, что участники акции заблокировали по две полосы в каждом направлении, требуя наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.

"Согласно этим законам, при стоимости автомобилей в 3 тысяч у.е мы должны платить за растаможку 3-4 тысячи у.е. Это много", — цитирует издание владельцев автомобилей с еврономерами.

Отмечается, что подобные акции проходят и в других регионах Украины и их участники будут блокировать дороги до выполнения требований.

Как сообщалось, с 19 на 20 ноября погранпереходы "Новая Гута — Новые Яриловичи" заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект №8487, который вводит новые акцизы на растаможку автомобилей.

В тот же день парламент проголосовал за законопроект №8488, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Общественная организация "Авто Евро Сила" запланировала на 20 ноября в 46 городах Украины начало бессрочной "акции гражданского неповиновения".

Отмечается, что протесты будут продолжаться до "получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза".