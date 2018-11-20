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Из-за акции "евробляхеров" в 23 населенных пунктах затруднено автодвижение

Вторник, 20 ноября 2018, 12:05
Из-за акции евробляхеров в 23 населенных пунктах затруднено автодвижение

Из-за акций протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации в 23 населенных пунктах Украины ограничено движение автомобильного транспорта.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 12.00 в городе Киев и на территории 19 областей продолжаются акции представителей и сторонников общественной организации "Авто Евро Сила", в которых принимают участие более 5 тысяч человек", - отметили в ведомстве.

"Во время указанных мероприятий в 23 населенных пунктах ограничивается движение автотранспорта", - добавили в МВД.

В то же время Укравтодор в Facebook сообщил, что из-за протестов, которые сопровождаются перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения, затруднено движение транспорта в 14 областях Украины.

Трассы перекрыли в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Движение "АвтоЕвроСила" анонсировало всеукраинскую акцию неповиновения из-за нормы закона 8487 и 8488.

В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

Как сообщалось, около 200 автомобилей на еврономерах перекрыли движение по трассе Киев-Одесса.

В Киеве под Верховной Радой около 200 владельцев автомобилей на еврономерах устроили акцию и перекрыли движение по улице Грушевского.

Алена Мазуренко, УП
Темы: автомитингиакцииМВДдороги
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