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АМКУ оштрафував Курченка на 15 мільйонів

Вівторок, 20 листопада 2018, 14:43
АМКУ оштрафував Курченка на 15 мільйонів

Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

За його словами, завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".

"АМКУ прийняв рішення у справі про вчинення економічної концентрації – набуття Курченком С.В. та групою пов'язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченка С.В. накладено штраф 15 000 000 гривень", - написав Терентьєв.

Він не уточнив, яким чином цей штраф стягнуть з Курченка.

Нагадаємо, у березні 2014 року Курченку оголосили підозру за спільне з іншими особами розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування" та оголосили його у розшук.

Тоді ж Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

У червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати неплатоспроможний "Брокбізнесбанк".

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.

До введення тимчасової адміністрації "Брокбізнесбанк" контролювався бізнесменом Сергієм Курченком.

Курченко є у санкційному списку ЄС разом із екс-президентом Віктором Януковичем, екс-прем'єром Миколою Азаровим, колишнім главою МВС Віталієм Захарченком, екс-генпрокурором Віктором Пшонкою та його сином Артемом та іншими екс-посадовцями.

24 травня його вперше внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства.

Українська правда
Теми: КурченкоАнтимонопольний комітет
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