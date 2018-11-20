АМКУ оштрафовал Курченко на 15 миллионов

Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривен на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

По его словам, завершилось длительное расследование, в ходе которого были определены "отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка"".

"АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации – приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15 миллионов гривен", - написал Терентьев.

Он не уточнил, каким образом этот штраф будет взыскан с Курченко.

Напомним, в марте 2014 года Курченко объявили подозрение в хищении имущества государственного предприятия ПАО "Укргаздобыча" и объявили его в розыск.

Тогда же Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование беглого олигарха Сергея Курченко.

В июне 2014 года Нацбанк принял решение ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.

До введения временной администрации "Брокбизнесбанк" контролировался бизнесменом Сергеем Курченко.

Курченко есть в санкционном списке ЕС вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-премьером Николаем Азаровым, бывшим главой МВД Виталием Захарченко, экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и его сыном Артемом и другими экс-чиновниками.

24 мая его впервые внесли в список санкций Совета национальной безопасности и обороны.

С февраля 2014 года он находится за пределами Украины, где скрывается от следствия.