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Гриценко позивається до партії Порошенка

Вівторок, 20 листопада 2018, 18:18
Гриценко позивається до партії Порошенка

Лідер партії "Громадянська позиція" та кандидат у президенти України Анатолій Гриценко подав позов до суду проти БПП з вимогою спростувати інформацію про продаж ним військового майна на більш як 1,3 мільярда гривень.

Про це Гриценко написав у Facebook.

"За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню тимчасову слідчу комісію вони тепер відповідатимуть у суді - і партія БПП, і її брехливі депутати, персонально", - зазначив лідер "Громадянської позиції".

За його словами, судовий позов 20 листопада вже зареєстровано у Дніпровському районному суді Києва.

Мова йде про засідання ТСК парламенту для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 рік.

За результатами цього засідання нардеп від БПП Олександр Бригінець 17 вересня оприлюднив на своїй сторінці у Facebook пост, в якому стверджує, що Анатолій Гриценко з 2005 по 2007 рік "продав військового майна на 1,3 мільярда гривень", коли був міністром оборони.

Відповідачами в позовній заяві Гриценка вказані Бригинець та партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

 

Нагадаємо, Верховна Рада України утворила дану тимчасову слідчу комісію 7 червня відповідною постановою, яку підтримали 184 депутати, наступного дня її підписав голова Верховної Ради.

Українська правда
Теми: ГриценкосудБППМіноборони
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