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Гриценко подал в суд иск против партии Порошенко

Вторник, 20 ноября 2018, 18:18
Гриценко подал в суд иск против партии Порошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал иск в суд против БПП с требованием опровергнуть информацию о продаже им военного имущества на более чем 1,3 миллиарда гривен.

Об этом Гриценко написал в Facebook.

"За распространение заведомо ложной информации через их временную следственную комиссию они теперь будут отвечать в суде - и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально", - отметил лидер "Гражданской позиции".

По его словам, судебный иск 20 ноября уже зарегистрирован в Днепровском районном суде Киева.

Речь идет о заседании ВСК парламента для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

По результатам этого заседания нардеп от БПП Александр Бригинец 17 сентября обнародовал на своей странице в Facebook пост, в котором утверждает, что Анатолий Гриценко с 2005 по 2007 год "продал военного имущества на 1,3 миллиарда гривен", когда был министром обороны.

Ответчиками в исковом заявлении Гриценко указаны Бригинец и партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

 

Напомним, Верховная Рада Украины создала данную временную следственную комиссию 7 июня соответственным постановлением, которое поддержали 184 депутата, на следующий день его подписал председатель Верховной Рады.

Украинская правда
Темы: ГриценкосудБППМинобороны
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