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Керченський міст зміщується - МінТОТ

Вівторок, 20 листопада 2018, 23:17
Керченський міст зміщується - МінТОТ

Незаконно побудований РФ Керченський міст зміщується - про це свідчать результати космічної зйомки. Зафіксовано кілька критичних ділянок.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окуповних територій і внутрішньо переміщених осіб у Facebook.

"Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків, зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що зафіксовано кілька критичних ділянок - у районі штучного насипу з боку Кримського півострову фіксуються об’єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття) .

Крім цього, у центральній частині мосту фіксується підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік.

Підкреслюється, що арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік.

На території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки: частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік, а об’єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік.

За оцінками фахівців, виявлені вертикальні зміщення арок мосту свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря.

У МінТОТ наголошують, що виявлені зміщення можуть нести загрози життю і здоров’ю людей.

"Складні погодні умови, особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі, можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, 4 жовтня під час монтажу фрагмент споруджуваної залізничної частини керченського мосту з'їхав в воду.  

15 травня влада Росії достроково й урочисто відкрила так званий керченський міст із Росії до анексованого Криму. Президент РФ Володимир Путін за кермом КамАЗу здолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше ніж за чверть години, повідомили російські ЗМІ.

16 травня відкрили автомобільний рух цим мостом. Наступного року планується запустити залізничний транспорт.

Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, а згодом почала будувати міст із Краснодарського краю РФ, аби мати сухопутний шлях до півострова.

Україна буде судитися з Росією за збитки портів через Керченський міст.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримКерчанексіяРосія
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